Берінчик проведе бій в андеркарді поєдинку Усик – Дюбуа

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (17-0, 9 КО) найближчий бій проведе в андеркарді поєдинку володаря титулів в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО) проти обов'язкового претендента на титул WBA британцем Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це розповів тренер Берінчика Єгор Голуб.

"Сьогодні в нього вихідний, він може позбирати та покуштувати ягоди Карпат. Але з понеділка він починає підготовку до бою, який відбудеться 26.08.2023 у місті Вроцлав", - написав Голуб.

Хто стане суперником українського легковаговика на Tarczyński Arena, поки не повідомляється.