Вісім гравців "Шахтаря" та "Дніпра-1" отримали дискваліфікації за масову бійку в матчі УПЛ

На своєму засіданні Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) ухвалив низку рішень, повідомляє пресслужба УАФ.

Зокрема КДК УАФ виніс рішення щодо скандального матчу передостаннього туру минулого чемпіонату України між "Шахтарем" і "Дніпром-1" (3:0), в якому учасники поєдинку у компенсований час влаштували масову бійку, за що зараз отримали офіційні покарання.

"КДК УАФ дослідивши матеріали справи щодо неналежної поведінки футболістів "Шахтаря" (Донецьк) під час матчу 29-го туру УПЛ проти "Дніпра-1" (Дніпро), який відбувся 28 травня 2023 року, відсторонив: Єгора Назарину від участі у змаганнях на 3 матчі; Ярослава Ракіцького, Віктора Корнієнка та Анатолія Трубіна від участі у змаганнях на 4 матчі, з яких на 2 матчі умовно, а також зобов’язав ФК "Шахтар" сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 тис.гривень;

КДК УАФ дослідивши матеріали справи щодо неналежної поведінки футболістів "Дніпра-1" (Дніпро) під час матчу 29-го туру УПЛ проти "Шахтаря" (Донецьк), який відбувся 28 травня 2023 року, відсторонив: Рональда Альберта Матарріту Улате, Мартінса Пеглоу Жоау Габріеля, Віталія Федоріва та Олексія Гуцуляка від участі у змаганнях на 4 матчі, а також зобов’язав СК "Дніпро-1" сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 тис.гривень.

Всі гравці вже відбули один матч із даного відсторонення.

УАФ вчергове рішуче засуджує будь-які прояви неналежної поведінки суб'єктів футболу.