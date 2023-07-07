Костюк стала третьою українкою, яка вийшла в третій раунд Вімблдону

У другому раунді Вімблдону друга ракетка України Марта Костюк (WTA, 36) зустрічалася із сусідкою за світовим рейтингом, лідером іспанського жіночого тенісу Паулою Бадосою (WTA, 35).

Технічну перемогу було присуджено менш рейтинговій 21-річній киянці – 6:2, 1:0.

Матч тривав трохи більше півгодини.

Зазначимо, що протягом матчу Бадоса зверталася до фізіотерапевта через проблеми зі спиною, які не дозволили іспанці після 9-го гейму продовжувати поєдинок.

Це була четверта зустріч тенісисток та прем'єрна перемога Марти.

У наступному раунді Костюк зустрінеться з американкою Медісон Кіз (WTA, 18).

Поєдинок відбудеться завтра.

Нагадаємо, до третього кола трав'яного мейджора раніше вийшли Леся Цуренко та Еліна Світоліна.

Додамо, що Костюк стала п'ятою українською тенісисткою, яка сягала цієї стадії на всіх турнірах "Великого шолома" і водночас стала наймолодшою, кому вдалося показати такий результат. Світоліній підкорилося це досягнення у 22 роки, Катерині Бондаренко – у 24 роки, Олені Бондаренко – у 25 років, а Цуренко – у 28 років.