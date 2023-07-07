Екскерманич Шахтаря тренуватиме Роналду

Новим головним тренером "Аль-Насра" став португальський фахівець Луїш Каштру, повідомляє пресслужба саудівського клубу.

61-річний тренер, який з 2019 по 2021 рік очолював донецький "Шахтар", підписав контракт до 2025 року.

السيد لويس كاسترو مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي #النصر ✍️

وذلك بعقد يمتد حتى 2025 💛



تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي بإذن الله 🙏 pic.twitter.com/GvZ89dMi48 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 6, 2023

"Аль-Наср", кольори якого з грудня 2022 року захищає португальський нападник Кріштіану Роналду, за підсумками чемпіонату Саудівської Аравії сезону-2022/23 посів друге місце.