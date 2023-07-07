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Екскерманич Шахтаря тренуватиме Роналду

Луїш Каштру очолив "Аль-Наср".

Новим головним тренером "Аль-Насра" став португальський фахівець Луїш Каштру, повідомляє пресслужба саудівського клубу.

61-річний тренер, який з 2019 по 2021 рік очолював донецький "Шахтар", підписав контракт до 2025 року.

"Аль-Наср", кольори якого з грудня 2022 року захищає португальський нападник Кріштіану Роналду, за підсумками чемпіонату Саудівської Аравії сезону-2022/23 посів друге місце.

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