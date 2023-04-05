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Промоутер Дюбуа озвучив терміни проведення поєдинку з Усиком

Червень-липень.

Промоутер Дюбуа озвучив терміни проведення поєдинку з Усиком
Фото: boxingnews24.com

Промоутер чемпіона WBA (Regular) у суперважкій вазі Даніеля Дюбуа, який є обов'язковим претендентом за лінією цієї організації, Френк Воррен позначив терміни проведення бою проти в

олодаря титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика (20-0, 13 KO).

"На першому тижні січня у Дюбуа була операція, але йому вже дозволили повернутися до тренувань. Він не може побитися завтра чи наступного місяця, бо йому, звісно, потрібно набрати форму. Але Даніель буде готовий виступити наприкінці червня або в липні, - цетує представника британського боксера Boxing News 24.

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"Якщо ми не зможемо домовитися, то будуть призначені промоутерські торги. Тож бій відбудеться, і це добре, оскільки після цього припиниться весь цей нонсенс. Цей поєдинок має відбутися. Якщо нам доведеться йти на промоутерські торги, ми це зробимо.

Якщо команда Усика не погодиться, то бій піде на торги. У будь-якому разі Даніель зустрінеться з Усиком. Олександру доведеться провести захист, і Даніель його поб'є. Це гучна заява, але я вірю, що він може це зробити і зробить", - зазначив Воррен.

Нагадаємо, WBA зобов'язала Усика почати переговори про захист титулу з Дюбуа.

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