Ілля став десятим українцем в АПЛ.

У матчі пропущеного 7 туру Англійської прем'єр-ліги клуб Іллі Забарного "Борнмут" приймав "Брайтон", який тренує колишній коуч "Шахтаря"

Роберто Де Дзербі .

Гра завершилася перемогою гостей – 2:0.

Зазначимо, що на 85-й хвилині поєдинку відбувся дебют Забарного в АПЛ.

Дебют виявився не дуже успішним – саме Ілля дозволив Хуліо Енкісо на 90+1 хвилині встановити остаточний рахунок у матчі.

Варто відзначити, що колишній гравець "Динамо" став десятим українцем, який виходив на поле в АПЛ.

Додамо, що в цьому сезоні одразу чотири українці виступають за клуби Премьєр-літи: Олександр Зінченко ("Арсенал"), Михайло Мудрик ("Челсі"), Віталій Миколенко ("Евертон") та Забарний ("Борнмут").

Огляд матчу "Борнмут" - "Брайтон".