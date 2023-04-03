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Луческу зробив заяву про своє майбутнє

"У складній ситуації не залишу команду".

Луческу зробив заяву про своє майбутнє
Мірча Луческу
Фото: "Динамо"

Після матчу 19 туру Української прем'єр-ліги "Львів" – "Динамо" (0:2) головний тренер гостей Мірча Луческу прокоментував нинішню ситуацію в чемпіонаті України і, зокрема, своє майбутнє у київському клубі.

"Мені б не хотілося вважати, що це найцікавіший чемпіонат, адже ми граємо без глядачів, у різних містах, переїжджаємо на довгі відстані, проводимо по 10-13 годин у потягах, тощо.

Нелегко грати без наших уболівальників, бо команда не може їм віддати усе, що може на полі і отримати емоції та задоволення від футболу.

Те, що відбувається зараз, це неймовірно. Я ніколи в житті не міг уявити, що доведеться грати в таких умовах. Скоріше, це найважчий чемпіонат. Але я маю бути тут, і у такій складній ситуації не залишу команду", - цетує Луческу клубна пресслужба.

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"Ми маємо грати у футбол, щоб створювати відчуття, що життя продовжується. Це важливо, тому що люди дивляться на нас і розуміють, що воно триває.

Звісно, під час війни складно грати на рівні західних команд, але вкрай важливо продовжувати підтримувати імідж українського футболу на високому рівні", - зазначив румунський фахівець.

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