Джошуа досі впевнений, що бій Усик - Ф'юрі ще остаточно не зірвався

Колишній чемпіон світу вважає, що сторони все ще можуть домовитися.

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа(25-3, 22 KO) поділився думками щодо потенційного бою між володарем титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком (20-0, 13 KO) та чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 KO).

На думку британця, цей поєдинок ще не зірвано остаточно і його співвітчизник ще може побитися з українцем за абсолютну корону.

"У Ф'юрі склалася така ситуація, що потенційно він може побитися з Усиком. Я не думаю, що цей бій зірвався. Так, є обов'язкові претенденти, і вони - жах.

Але в той же час бій за звання абсолютного чемпіона важливіший за обов'язкові захисти. Тому все ще є простір для організації поєдинку за абсолюта", - заявив Джошуа у коментарі Boxing Social.

Нагадаємо, у суботу, 1 квітня, на арені О2 в Лондоні Джошуа у невиразному стилі переміг американця Джермейна Франкліна (21-1, 14 KO) - судді одноголосно віддали перемогу британцеві: 117-111, 118-111 і 117-111.

Раніше батько Фьюрі назвав промоутерів винними у зриві поєдинку Усика та "Циганського короля".