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Мудрик - найшвидший півзахисник Англійської премьєр-ліги

У швидкості українець поступився лише Бреннану Джонсону з "Ноттінгем Форест".

Мудрик - найшвидший півзахисник Англійської премьєр-ліги
Михайло Мудрик
Фото: EPA/UPG

В Англійській прем'єр-лізі опубліковано рейтинг найшвидших гравців сезону.

У амплуа серед півзахисників не було рівних українському легіонеру "Челсі" Михайлу Мудрику, який вже у своєму дебютному поєдинку за "пенсів" проти "Ліверпуля" (0:0) розвинув крейсерську швидкість 36,63 км/год.

В абсолюті - це другий показник - ексгравець "Шахтаря" поступився лише форварду "Ноттінгем Форест" Бреннану Джонсону, який був швидше за Михайла всього на 0, 07 км/год.

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