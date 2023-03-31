Мудрик - найшвидший півзахисник Англійської премьєр-ліги

У швидкості українець поступився лише Бреннану Джонсону з "Ноттінгем Форест".

В Англійській прем'єр-лізі опубліковано рейтинг найшвидших гравців сезону.

У амплуа серед півзахисників не було рівних українському легіонеру "Челсі" Михайлу Мудрику, який вже у своєму дебютному поєдинку за "пенсів" проти "Ліверпуля" (0:0) розвинув крейсерську швидкість 36,63 км/год.

Who of the top 10 fastest midfielders surprises you the most? 📊 pic.twitter.com/3V91rxqnLE — Squawka (@Squawka) March 30, 2023

В абсолюті - це другий показник - ексгравець "Шахтаря" поступився лише форварду "Ноттінгем Форест" Бреннану Джонсону, який був швидше за Михайла всього на 0, 07 км/год.