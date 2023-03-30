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НОК Білорусі назвав рекомендації МОК "відверто дискримінаційними"

НОК висловив свою офіційну позицію.

НОК Білорусі назвав рекомендації МОК "відверто дискримінаційними"
Фото: noc.by

Олімпійський комітет Білорусі на своєму офіційному сайті відреагував на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) від 28 березня щодо допуску росіян та білорусів до міжнародних турнірів, та розглядає його як спробу виправити дискримінаційне рішення минулого року.

При цьому НОК відзначає прагнення керівництва МОК знайти вихід із ситуації.

"Ми висловлюємо незгоду з представленими рекомендаціями МОК щодо участі білоруських та російських спортсменів у міжнародних змаганнях. Необґрунтовані обмеження щодо заборони використання державної символіки, виступи в командних змаганнях, приналежності до силових відомств мають відверто дискримінаційний характер.

Відповідально заявляємо, що при ухваленні тих чи інших рішень НОК Білорусі керуватиметься насамперед інтересами самих спортсменів. У зв'язку з цим особливу увагу буде приділено умовам участі білорусів у міжнародних змаганнях, які будуть запропоновані міжнародними федераціями", - йдеться у заяві.

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"Хочемо наголосити, що НОК Білорусі не допустить зневажливого ставлення до своїх спортсменів, які завжди з честю та гідністю представляли нашу країну на світовій арені та зробили значний внесок в історію олімпійського руху.

Ми всі зацікавлені у швидкому завершенні складного періоду у світовому спорті та закликаємо Міжнародний олімпійський комітет, міжнародні спортивні організації, національні олімпійські комітети повністю дотримуватись олімпійських принципів, об'єднувати, а не роз'єднувати атлетів усього світу", - зазначено у документі.

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