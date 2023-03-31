Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України бути
Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України бути
Ексголова столичної патрульної поліції Зозуля звільнився за власним бажанням, - Білошицький
Ексголова столичної патрульної поліції Зозуля звільнився за власним бажанням, - Білошицький
Лавра. Що далі?
Лавра. Що далі?
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
Міноборони Китаю заявило про готовність співпрацювати з російськими військовими на кількох напрямках
Міноборони Китаю заявило про готовність співпрацювати з російськими військовими на кількох напрямках
ГоловнаСпорт

Кулеба закликав владу Великобританії відмовити у візах російським тенісистам

Міністр закордонних справ України розкритикував рішення організаторів Вімблдону.

Кулеба закликав владу Великобританії відмовити у візах російським тенісистам
Дмитро Кулеба
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Британської асоціації тенісу допустити росіян та білорусів до Вімблдону під нейтральним прапором.

"Рішення Вімблдону дозволити російським та білоруським гравцям змагатися - аморально. Чи припинила Росія свою агресію чи звірства? Ні, просто Вімблдон вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину.

Я закликаю уряд Великобританії відмовити їхнім гравцям у візах", - написав міністр у Twitter.

Нагадаємо, російських та білоруських тенісистів допустять до виступу на Wimbledon-2023.Їх не змусять публічно засуджувати війну в Україні, але можуть попросити підписати кодекс поведінки перед мейджором. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Читайте також