Кулеба закликав владу Великобританії відмовити у візах російським тенісистам

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Британської асоціації тенісу допустити росіян та білорусів до Вімблдону під нейтральним прапором.

"Рішення Вімблдону дозволити російським та білоруським гравцям змагатися - аморально. Чи припинила Росія свою агресію чи звірства? Ні, просто Вімблдон вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину.

Я закликаю уряд Великобританії відмовити їхнім гравцям у візах", - написав міністр у Twitter.