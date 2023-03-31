Кулеба закликав владу Великобританії відмовити у візах російським тенісистам

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Британської асоціації тенісу допустити росіян та білорусів до Вімблдону під нейтральним прапором.
"Рішення Вімблдону дозволити російським та білоруським гравцям змагатися - аморально. Чи припинила Росія свою агресію чи звірства? Ні, просто Вімблдон вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину.
Я закликаю уряд Великобританії відмовити їхнім гравцям у візах", - написав міністр у Twitter.
Wimbledon's decision to permit the participation of Russian and Belarusian players is immoral. Has Russia ceased its aggression or atrocities? No, it’s just that Wimbledon decided to accommodate two accomplices in crime. I call on the UK government to deny visas to their players.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 31, 2023