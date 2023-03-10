Організатори Wimbledon-2023 допустять росіян та білорусів до розіграшу мейджора, - ЗМІ

Російських та білоруських тенісистів допустять до виступу на Wimbledon-2023, повідомляє xsport.ua з посиланням на Daily Mail.

Їх не змусять публічно засуджувати війну в Україні, але можуть попросити підписати кодекс поведінки перед мейджором. Деталі цього кодексу ще не визначені.

Організатори Wimbledon заборонять усю російську символіку на трибунах. Британський уряд підтримає це рішення і не блокуватиме заявку на отримання віз від російських гравців. Проте остаточного рішення поки що не прийнято.

Нагадаємо, що у 2022 році російських тенісистів не було допущено до турнірів у Великій Британії. ATP та WTA позбавили Wimbledon можливості розігрувати рейтингові очки, а також оштрафували Британську асоціацію тенісу (LTA) на 1 млн доларів.