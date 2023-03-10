Санітра прокоментував підсумки першої гонки етапу Кубка світу в Естерсунді.

Старший тренер чоловічої команди України Юрай Санітра прокоментував виступ українців в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу у шведському Естерсунді.

"Як команда, я думаю, ми знову показали хороший результат. Усі п'ять спортсменів боролися за те, аби завоювати якомога вищу позицію в Кубку Націй. Хорошим бонусом для нас є 12-те місце Антона Дудченка. Він показав на трасі дуже хороший хід.

Здивував сьогодні стрільбою Денис Насико, який теж продемонстрував свій найкращий результат. Денису було складно, бо він тримав у голові, що може боротися за хороший результат.

Мені сподобалося, як він відпрацював на заключній стрільбі, бо не поспішав: відпрацював всі постріли і відклав, коли потребував того. Дуже професійно впорався з останнім вогневим рубежем", - заявив Санітра в ексклюзивному інтерв’ю suspilne.media.

"Загалом ми завоювали хорошу кількість очок для того, щоб трохи відірватися від фінів та словенців у Кубку Націй", - зазначив словацький фахівець.

Нагадаємо, Антон Дудченко був на фініші 12-м, Денис Насико – 25-м, Богдан Цимбал – 39-м, Артем Пріма – 46-м, а Артем Тищенко – 54-м.

За відсотності лідерів норвезької збірної братів Бьо та Стурли Легрейда переможцем став німець Бенедикт Долль.