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Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону підсумував виступ команди на етапі Кубка світу у Чехії

Санітра назвав етап успішним для команди навіть попри втрачені медалі у змішаних естафетах.

Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону підсумував виступ команди на етапі Кубка світу у Чехії
Юрай Санітра
Фото: biathlon.com.ua

Старший тренер чоловічої команди України з біатлону Юрай Санітра висловився з приводу виступу українців на етапі Кубка світу у Нове-Место.

"Гадаю, що не лише (у змішаних естафета, - прим.LB.ua), але й в останніх стартах наші спортсмени принесли багато емоцій. Але цей день був особливим. Були дуже близькими до медалі. Але вся команда: і жіноча, і чоловіча - впоралася зі своєю задачею.

Для нас було важливим набрати очки у Кубку Націй. Показали себе добре. Атмосфера, яка тут була - можна було помітити, що виступала команда України, а вболівальники бачили, що боролися до останнього", - заявив Санітра в ексклюзивному інтерв'ю suspilne.media.

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"Ми виконали своє завдання: що стосується місця у Кубку Націй, то ми вже йдемо дев'ятими. Це (топ-10, прим. LB.ua) - наша мета на останні старти Кубка світу в Естерсунді та Голменколлені, - зазначив словацький фахівець.

Додамо, що наступний етап Кубка світу відбудеться з 9 до 12 березня в Естерсунді. У програмі етапу - індивідуальні гонки, естафети та масстарти.

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