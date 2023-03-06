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Костюк повторила свій найкращий показник у кар'єрі, піднявшись до топ-40 світового рейтингу

Марта тріумфувала минулого тижня в Остіні.

Костюк повторила свій найкращий показник у кар'єрі, піднявшись до топ-40 світового рейтингу
Марта Костюк
Фото: j48tennis.net

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг.

У першій десятці рейтинг-листа - абсолютний штиль зі змін.

Щодо українських тенісисток, то найбільший прогрес продемонструвала Марта Костюк, яка після завоювання дебютного титулу WTA (Остін, США) піднялася на 12 позицій, і зараз посідає 40 місце.

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Зазначимо, це повторення її найкращого результату у кар'єрі – вперше Марта увійшла до топ-40 світового рейтингу 6 березня минулого року.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна зберегла 29 місце, а Даяна Ястремська втратила майже 40 місць у класифікації.

Оновлений рейтинг WTA:

  1. Іга Швьонтек (Польща) – 10585
  2. Аріна Соболенко (Білорусь) – 6100
  3. Джессіка Пегула (США) – 5495
  4. Онс Жабер (Туніс) – 4921
  5. Каролін Гарсія (Франція) – 4905
  6. Корі Гауфф (США) – 4251
  7. Марія Саккарі (Греція) – 3451
  8. Дар'я Касаткіна (Росія) – 3375
  9. Белінда Бенчіч (Швейцарія) – 3360
  10. Олена Рибакіна (Казахстан) – 2935

...

  • 29 (29). Ангеліна Калініна (Україна) – 1422
  • 40 (52). Марта Костюк (Україна) – 1270
  • 82 (84). Катерина Байндль (Україна) – 748
  • 95 (98). Леся Цуренко (Україна) – 688
  • 142 (103). Даяна Ястремська (Україна) – 462
  • 157 (159). Дарія Снігур (Україна) – 411.
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