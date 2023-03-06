Костюк повторила свій найкращий показник у кар'єрі, піднявшись до топ-40 світового рейтингу

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг.

У першій десятці рейтинг-листа - абсолютний штиль зі змін.

Щодо українських тенісисток, то найбільший прогрес продемонструвала Марта Костюк, яка після завоювання дебютного титулу WTA (Остін, США) піднялася на 12 позицій, і зараз посідає 40 місце.

Зазначимо, це повторення її найкращого результату у кар'єрі – вперше Марта увійшла до топ-40 світового рейтингу 6 березня минулого року.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна зберегла 29 місце, а Даяна Ястремська втратила майже 40 місць у класифікації.

Оновлений рейтинг WTA:

Іга Швьонтек (Польща) – 10585 Аріна Соболенко (Білорусь) – 6100 Джессіка Пегула (США) – 5495 Онс Жабер (Туніс) – 4921 Каролін Гарсія (Франція) – 4905 Корі Гауфф (США) – 4251 Марія Саккарі (Греція) – 3451 Дар'я Касаткіна (Росія) – 3375 Белінда Бенчіч (Швейцарія) – 3360 Олена Рибакіна (Казахстан) – 2935

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