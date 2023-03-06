Костюк повторила свій найкращий показник у кар'єрі, піднявшись до топ-40 світового рейтингу

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг.
У першій десятці рейтинг-листа - абсолютний штиль зі змін.
Щодо українських тенісисток, то найбільший прогрес продемонструвала Марта Костюк, яка після завоювання дебютного титулу WTA (Остін, США) піднялася на 12 позицій, і зараз посідає 40 місце.
Зазначимо, це повторення її найкращого результату у кар'єрі – вперше Марта увійшла до топ-40 світового рейтингу 6 березня минулого року.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна зберегла 29 місце, а Даяна Ястремська втратила майже 40 місць у класифікації.
Оновлений рейтинг WTA:
- Іга Швьонтек (Польща) – 10585
- Аріна Соболенко (Білорусь) – 6100
- Джессіка Пегула (США) – 5495
- Онс Жабер (Туніс) – 4921
- Каролін Гарсія (Франція) – 4905
- Корі Гауфф (США) – 4251
- Марія Саккарі (Греція) – 3451
- Дар'я Касаткіна (Росія) – 3375
- Белінда Бенчіч (Швейцарія) – 3360
- Олена Рибакіна (Казахстан) – 2935
...
- 29 (29). Ангеліна Калініна (Україна) – 1422
- 40 (52). Марта Костюк (Україна) – 1270
- 82 (84). Катерина Байндль (Україна) – 748
- 95 (98). Леся Цуренко (Україна) – 688
- 142 (103). Даяна Ястремська (Україна) – 462
- 157 (159). Дарія Снігур (Україна) – 411.