Луческу обрушився з критикою на арбітра ФІФА Монзуль за суддівство матчу УПЛ

У рамках 16-го туру Української прем'єр-ліги "Динамо" несподівано зазнало фіаско у матчі проти "Інгульця" – 0:2, і опустилося на 4 місце в турнірній таблиці.

Відставання від лідируючого "Дніпра-1" збільшилося до 6 очок, за однієї гри в запасі у дніпрян.

У програші своєї команди наставник киян Мірча Луческу звинуватив арбітра матчу Катерину Монзуль

"Почну з вітання суперника. Він досяг того, чого хотів завдяки самовіддачі та організації гри. Але варто додати, що обидва голи прийшли після грубих помилок судді. При першому був фол – зіграли в нашого гравця, а не в м'яч. При другому була рука.

Такі ж фоли були в інший бік, але тоді вона свистіла. А тут ні. Неправильне трактування цих епізодів призвело не тільки до пропущених м'ячів, й до нервозності. Наші футболісти почали з нею сваритись, втратили хiд гри, а вже було 0:2", - цитує Луческу football24.ua. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Таке трактування епізодів вже не вперше, це 4 чи 5 раз з нами. У попередніх матчах у нас були вилучення Сидорчука та Забарного. Залишається багато запитань. Чому ця арбітриня так ставиться до нас? Чому такі помилки припускаються в односторонньому порядку саме проти нас?

При другому голі суперник під час відбору м'яча зіграв рукою, і далі пішла контратака. Після цього арбітриня сказала, що рука була, але фолу не було. Як це зрозуміти? Рука була, а фол ні?! Весь цей час я мало говорив про суддівство, але, на жаль, варто визнати, що ця арбітриня ставиться до нашої команди та гравців зі знущанням", – стверджує коуч киян.

"Ми знали, як гратиме суперник, чекали жорсткої боротьби та довгих передач. Знали, що суперник відходитиме назад і чекатиме контратак, але не знали, що суддя припускатиметься таких помилок. Навмисно чи ні, я не знаю. У нас здібна молодь. Сподіваюся, що вони пройдуть момент загартування разом зі старшими хлопцями.

Я бачив, якi вони були засмучені в роздягальні. Сподіваюся, що Катя більше не буде судити наші матчі. У всіх іграх з нею ми мали проблеми, навіть не буду перераховувати. Нехай більше нас не судить", підсумував румунський фахівець.

Раніше Йожеф Сабо закликав Луческу залишити "Динамо".