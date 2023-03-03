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Біатлоністка, яка завершила кар'єру, отримала олімпійську медаль через дискваліфікацію росіянки

Габріела Соукалова зненацька поповнила свій медальний багаж.

Біатлоністка, яка завершила кар'єру, отримала олімпійську медаль через дискваліфікацію росіянки
Габріела Соукалова
Фото: EPA

Іменита чеська біатлоністка, дворазова віцечемпіонка сочинської Олімпіади Габріела Соукалова здобула третю медаль Сочі-2014 – бронзову.

Про це вона сповістила світову спортивну спільноту через Instagram-stories, опублікувавши фото з медаллю.

"Йдемо за тим, що належить нам", - написала Габріела.

Зазначимо, що на зимових Іграх-2014 Соукалова у складі збірної Чехі посіла четверте місце в жіночій естафеті. У 2022 році Міжнародний олімпійський комітет (МОК) перерозподілив нагороди з урахуванням анульованих результатів росіянки Ольги Зайцевої, яка в Сочі-2014 стала другою у складі своєї команди у цій дисциплині.

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Нагадаємо, Зайцева була визнана винною в порушенні антидопінгових правил.

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