Біатлоністка, яка завершила кар'єру, отримала олімпійську медаль через дискваліфікацію росіянки

Іменита чеська біатлоністка, дворазова віцечемпіонка сочинської Олімпіади Габріела Соукалова здобула третю медаль Сочі-2014 – бронзову.

Про це вона сповістила світову спортивну спільноту через Instagram-stories, опублікувавши фото з медаллю.

"Йдемо за тим, що належить нам", - написала Габріела.

Зазначимо, що на зимових Іграх-2014 Соукалова у складі збірної Чехі посіла четверте місце в жіночій естафеті. У 2022 році Міжнародний олімпійський комітет (МОК) перерозподілив нагороди з урахуванням анульованих результатів росіянки Ольги Зайцевої, яка в Сочі-2014 стала другою у складі своєї команди у цій дисциплині.

Нагадаємо, Зайцева була визнана винною в порушенні антидопінгових правил.