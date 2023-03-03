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У Шахтарі назвали головну мотивацію продовження участі у єврокубках

Можливість виїзду за кордон.

У Шахтарі назвали головну мотивацію продовження участі у єврокубках
Фото: ФК "Шахтар"

Помічник директора з футболу донецького "Шахтаря" Карло Ніколіні розкрив деякі подробиці причин успішного виступу "гірників" у Лізі Європи, зокрема проходу французького "Ренна" у плей-оф раунді.

За словами італійця, якби "гірники" вилетіли від "Ренна", то перед гравцями закрився шлагбаум виїзду за кордон і, як наслідок, можливість бачитися із сім'ями.

"Поїздка до Роттердама буде іншою виснажливою подорожжю, як фізично так і психологічно. Поясню, чому. Матчі проти "Ренна" були в плей-оф, на вибування. Якби ми вибули, то втратили б можливість виїжджати з України щонайменше до літа. Саме єврокубки дозволяють нам перетинати кордон - без цього ми не могли б", - заявив італійський фахівець у інтерв'ю calciomercato.com.

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"У такому разі ті, хто має за кордоном сім'ї, мали б вирішити - або залишити їх там і не бачити чотири місяці, або забрати із собою в Україну, усвідомлюючи всю відповідальність. Такі зараз думки, логістика на межі неможливого. Але ми граємо, ми йдемо далі", - підсумував Ніколіні.

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