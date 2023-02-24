Фото: ФК "Шахтар" "Шахтар"

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" зустрічався в Ренні з однойменною командою.

"Гірники" приїхали до адміністративного центру регіону Бретань відстоювати гандикап в один м'яч, завойований у першому матчі у Варшаві (2:1). Однак їм це вдавалося лише до 52 хвилини, коли Карл Токо-Екамбі відкрив рахунок у матчі – 1:0.

В основний час голів більше не було забито і, згідно з регламентом, німецький арбітр Тобіас Штілерв дав відлік додатковому часу. А ось у ньому рівень драматизм значно перевищував рівень майстерності гравців.

На першій хвилині другого екстратайму господарі зусиллями Ібраїма Салаха подвоїли свою перевагу у рахунку – 2:0. І здавалося, що Україна втратить свого останнього представника в єврокубках. Але на передостанній хвилині додаткового часу не витримали нерви у 18-річного захисника "Ренна" Жанюеля Білосьяна, який у робочому моменті зрізав м'яч у власні ворота – 2:1.

А в серії пенальті справжнім героєм себе виявив Анатолій Трубін, який відбив половину ударів гравців французької команди – 3 із 6. Загальний рахунок у серії 11-метрових – 5:4 на користь "гірників".

Сьогодні команда Ігора Йовічевича дізнається про суперника по 1/8 фіналу.

Огляд матчу "Ренн" - "Шахтар".