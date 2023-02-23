Кривцов розкрив секрети свого контракту з "Інтером Майамі"

Захисник Сергій Кривцов, за плечима якого майже 13 років у складі донецького "Шахтаря" та безліч здобутих трофеїв, розповів про причини свого переходу в "Інтер» Майамі" та тонкощі свого контракту з клубом МЛС.

"В "Інтері" будується нова команда, багато хто пішов, багато новачків. Амбітні цілі перед командою на цей сезон. Їм були потрібні 3-4 досвідчені гравці, адже команда дуже молода. Насамперед їх зацікавив мій досвід, який я можу передати молодим гравцям. Десь підказати, десь показати", – заявив гравець збірної України в інтерв'ю програми The Game Show.

"Я підписував контракт не з "Інтером", а з лігою МЛС. Усі бонуси надходять від МЛС. А там команда вирішує, як ці бонуси поділяти між футболістами. Вирішує капітан, не адміністрація. Зараз у мене одна зарплата, наступного року буде вищою.

Числа не скажу. Я переходив не за гроші. По зарплаті я впав майже вдвічі. Це якщо порівнювати із гонораром у "Шахтарі". З грошима все гаразд, але я сюди не заробляти приїхав", - зазначив Кривцов.