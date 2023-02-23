Лідер "Дніпра-1" ймовірно пропустить матч у відповідь Ліги конференцій проти АЕКу

Сьогодні на "домашній" арені у Кошице "Дніпро-1" у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій УЄФА спробує у протистоянні з АЕКом ліквідувати гандикап в один м'яч, отриманий у першому поєдинку в Ларнаці.

Це завдання ускладнюється з огляду на те, що за інформацією isport.ua лідер дніпрян, кращий гравець УПЛ минулого року Артем Довбик може не допомогти своїй команді.

За інсайдерською інформацією, форвард отримав пошкодження, через що ймовірність його участі в матчі вкрай низька.

Цього сезону 25-річний футболіст провів 23 матчі за "Дніпро-1" у всіх турнірах, у яких забив 16 голів і зробив чотири гольові передачі.

Нагадаємо, стартовий свисток латвійського арбітра Андріса Трейманіса прозвучить о 19:45.