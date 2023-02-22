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МОК офіційно відібрав у IBA кваліфікаційні боксерські турніри до Олімпіади-2024

Міжнародну боксерську асоціацію очолює росіянин Кремльов.

МОК офіційно відібрав у IBA кваліфікаційні боксерські турніри до Олімпіади-2024
Фото: МОК/Грег Мартін

Розбіжності між Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) та Міжнародною боксерською асоціацією (IBA) цього тижня ще більше посилилися.

МОК прокоментував заяву IBA, яка раніше опублікувала власні правила відбору на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

"У 2019 році було проведено розслідування, внаслідок якого МОК призупинив повноваження IBA. Це рішення все ще чинне.

Як було оголошено МОК у червні 2022 року, IBA не братиме участі у кваліфікації та турнірі з боксу в Парижі у 2024 році.

Єдина дійсна система кваліфікації з боксу на Олімпійські ігри-2024 – схвалена Виконавчим комітетом МОК у вересні 2022 року, опублікована та поширена серед НОК та національних федерацій боксу 6 грудня 2022 року", - цитує заяву МОК Sky Sports.

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Додамо, що для європейських країн першим відбірним турніром стануть червневі Європейські ігри, а наступного року відбудуться два світові турніри, до яких IBA не має відношення.

Раніше IBA, яку очолює росіянин Умар Кремльов, оголосила, що майбутній жіночий та чоловічий чемпіонати світу будуть єдиними кваліфікаційними турнірами на Олімпійські ігри-2024.

Відзначимо, що від участі у чемпіонаті світу-2023 відмовилися Швейцарія, США, Ірландія, Чехія, Велика Британія, Канада, Швеція та Нідерланди. А напередодні до них приєдналася Польща.

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