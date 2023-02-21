Мудрик встановив антирекорд АПЛ

Михайло не допоміг "Челсі" уникнути поразки в матчі з "Саутгемптоном".

Криза "Челсі", який в 2023 році виграв лише раз (15 січня над "Кристал Пелас" - 1:0), посилилася минулої суботи, коли в рамках 24-го туру АПЛ на "Стемфорд Брідж" завітав "Саутгемптон", що замикає турнірну таблицю.

Гості здобули перемогу – 1:0, чим посилили тиск на головного тренера "синіх" Грема Поттера.

Додамо, що у матчі зі "святими" на 64-й хвилині на полі з'явився Михайло Мудрик. Пів години ігрового часу вистачило українцю, щоби встановити антирекорд Прем'єр-ліги.

22-річний вінгер 20 разів втрачав м'яч, що стало антирекордом АПЛ серед футболістів, які виходили на заміну у другому таймі, повідомляє Football London. Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, Михайло перебрався до "Челсі" у зимове трансферне вікно. За цей час він провів 5 ігор, у яких не відзначився результативними діями.