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Заступник голови Нацбанку пов'язав продаж Мудрика і Забарного в АПЛ з платіжним балансом банківської системи України

Сергій Ніколайчук глянув на трансфери українців під незвичним ракурсом.

Заступник голови Нацбанку пов'язав продаж Мудрика і Забарного в АПЛ з платіжним балансом банківської системи України
Сергій Ніколайчук
Фото: bank.gov.ua

Заступник голови Нацбанку України Сергій Ніколайчук розповів, як вплинуть трансфери Михайла Мудрика та Іллі Забарного до клубів Англійської прем'єр-ліги на платіжний баланс банківської системи країни.

"Думаю, приплив валюти в тих обсягах, які генерують продаж футболістів, дійсно важливий для нашого валютного ринку. При цьому, як я пам'ятаю, окремі платежі за окремих футболістів дуже залежать від бонусів за їх виступи", - цитує банкіра sport.ua.

"Враховуючи цей фактор, мені здається, що тепер ефективність Мудрика чи Забарного у Прем'єр-лізі буде, може, не прямим, але непрямим впливом на наш валютний ринок та наші монетарні рішення.

Нове слово у монетарній політиці: залежність функцій, реакції Національного банку від гри окремих футболістів у британській Прем'єр-лізі (сміється)", - підсумував Ніколайчук.

Зазначимо, що за трансфер Мудрика "Шахтар" отримав 70 млн євро + 30 млн можливих бонусів. За Забарного "Динамо" отримало 27 млн євро + 5 млн можливих бонусів.

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