Збірна Росії зі спортивної гімнастики отримала запрошення на участь в Азіатських іграх-2023

Про це заявив президент Федерації спортивної гімнастики РФ.

Президент Федерації спортивної гімнастики Росії Василь Титов повідомив, що вони отримали запрошення виступити на Азіатських іграх-2023.

“Ми отримали запрошення до участі в Азіатських іграх. Ми відповімо, що ми зацікавлені, а далі вони мають сформулювати умови участі", – цитує слова функціонера xsport.ua.

Азіатські ігри в китайському Ханчжоу пройдуть з 23 вересня по 8 жовтня 2023 року.

У російські федерації з літніх видів спорту дедалі частіше почали приходити запрошення для участі в азіатських турнірах.

Наприкінці січня Олімпійський комітет Азії офіційно зробив запрошення для російських та білоруських спортсменів виступити на Азіатських іграх-2023.