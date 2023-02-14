"Верес" відмовився підписати Селезньова через те, що він грав у Росії

Головний тренер "Вереса" Юрій Вірт в інтерв'ю YouTube-каналу "Брутальний футбол" заявив, що з нападником Євгеном Селезньовим велися переговори щодо підписання контракту, але угода так і не була укладена через те, що раніше українець виступав за російський клуб.

"Ми спілкувалися, але у "Вересі" ті футболісти, які грали там (у Росії, - прим. LB.ua), у нас ніби все табу. До нас Діма Немчанінов переходив.

Ми з уболівальниками спілкувалися і сказали, що о'кей, це востаннє. Футболісти, які грали в Росії – табу для нас".

Заради справедливості слід зазначити, що в березні 2022 року Селезньов заявив, що його перехід у "Кубань" був помилкою.