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Команда Ф'юрі забронювала дату та арену для бою з Усиком і чекає на відповідь української сторони

Суперником британця може бути і не Усик.

Команда Ф'юрі забронювала дату та арену для бою з Усиком і чекає на відповідь української сторони
Фото: talksport.com

Бій між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring у суперважкому дивізіоні Олександром Усиком (20-0, 13 КО) і володарем титулу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) може відбутися 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Вемблі", повідомляє Daily Mail.

При цьому стверджується, що варіант із організацією бою в Саудівській Аравії більше не розглядається.

Промоутерська компанія Queensberry Promotions, яка представляє інтереси британця, вже забронювала головну спортивну арену Великої Британії саме на цю дату та чекає на відповідь української сторони.

Якщо Усик не погодиться, Ф’юрі у цей день може побитися з іншим суперником.

Очікується, що остаточне рішення щодо поєдинку за абсолютну корону має бути ухвалене цього тижня.

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