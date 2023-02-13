Жіноча збірна України втратила шанс пробитися на Євробаскет-2023

У заключному матчі кваліфікації Євробаскета-2023 жіноча збірна України зустрічалася з командою Літви.

Українки здобули перемогу - 71:65 (21:12, 19:30, 23:8, 8:15). Але цього було недостатньо, щоб успішно подолати кваліфікацію і потрапити у фінальну частину Євробаскету.

Українки зайняли друге місце своєї групи, але за додатковими показниками не потрапила до четвірки найкращих команд, які посіли другі місця в своїх групах.

Рейтинг других місць кваліфікації Євробаскету-2023: