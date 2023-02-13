Жіноча збірна України втратила шанс пробитися на Євробаскет-2023

У заключному матчі кваліфікації Євробаскета-2023 жіноча збірна України зустрічалася з командою Літви.
Українки здобули перемогу - 71:65 (21:12, 19:30, 23:8, 8:15). Але цього було недостатньо, щоб успішно подолати кваліфікацію і потрапити у фінальну частину Євробаскету.
Українки зайняли друге місце своєї групи, але за додатковими показниками не потрапила до четвірки найкращих команд, які посіли другі місця в своїх групах.
Рейтинг других місць кваліфікації Євробаскету-2023:
- Угорщина +82 (різниця очок)
- Словаччина +51
- Велика Британія +23
- Німеччина +16
- Польща -7
- Україна -15
- Хорватія -16.