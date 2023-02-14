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CAS призначив дату розгляду позову про усунення російських біатлоністів

IBU проти СБР.

CAS призначив дату розгляду позову про усунення російських біатлоністів
Фото: susanin.udm.ru

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні 21 березня розгляне позов Союзу біатлоністів Росії (СБР) до Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) на усунення російських спортсменів від міжнародних турнірів, повідомляється в прес-релізі CAS.

У вересні 2022 року конгрес IBU продовжив усунення росіян та білорусів від змагань та призупинив членство СБР в організації.

Наприкінці січня в IBU заявили, що поки що не збираються розглядати питання допуску росіян та білорусів до участі у турнірах під егідою організації.

Нагадаємо, що МОК заявив про намір розглянути допуск росіян та білорусів до міжнародних стартів у нейтральному статусі, назвавши для них умови.

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