Дерюгіна подякувала Фонду солідарності МОК за підтримку художньої гімнастики

Головний тренер збірної України з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна в ексклюзивному інтерв’ю XSPORT розповіла про допомогу від Фонду солідарності Міжнародного олімпійського комітету.

"Я, як представник такого виду спорту як художня гімнастика, можу сказати, що моєму виду спорту допомагали. Ми без допомоги від Фонду солідарності МОК довго не проіснували б. Знаю, що допомагали і спортивній гімнастиці, і батуту, і акробатиці. Допомагали в усьому, в чому тільки можна.

Знаю, що співробітники НОК України всіх обдзвонювали і запитували, кому і яка допомога потрібна", - розповіла Дерюгіна.

"Пам’ятаю, наскільки активно Олена Говорова допомагала, Наталія Петрівна Коваленко також. Всі, до кого ми не звертались, всі активно працювали і допомагали спортсменам. Всі питання відпрацьовувались до дрібниць, ніхто не стояв осторонь.

А однією з задач Сергія Бубки, наприклад, є те, що він домовляється з людьми, він вирішує питання на своєму рівні. І лаяти це – все одно, що лаяти Україну. І казати, як багато хто потім казав, що хтось там займає місця в НОК, так ви хоч чомусь навчіться, а тоді вже інших критикуйте! На п’єдестал ви стали, а далі навчіться в цьому житті жити", - зазначила головний тренер збірної.

"Я дуже довго мовчала, проте витримувати такі речі просто неможливо. Особливо зараз, коли ми маємо дуже потужну боротьбу на спортивному фронті з огляду на бажання МОК і деяких міжнародних федерацій допустити росіян та білорусів до Олімпіади та інших змагань. Ніхто з нас не хоче аби їх допускали, і навколо цього потрібно об’єднатись", - підсумувала 2-разова абсолютна чемпионка світу (1977, 1979).

Велике інтерв’ю Дерюгіної читайте тут.