Тренер збірної України з лижної акробатики прокоментував першу в історії командну медаль на ЧС

Тренер збірної України з лижної акробатики Енвер Аблаєв прокоментував бронзу у командних змаганнях на чемпіонаті світу з фрістайлу та сноуборду у Бакуріані (Грузія).

“Є медаль і це дуже добре. Ми всі задоволені, але хлопці могли стрибнути набагато краще. Вони показували хороше виконання перед стартом, з приземленням було все дуже добре. Але впродовж тижня, що ми тут перебуваємо, умови були дуже важкі. Така ж ситуація була й у день старту: вітер постійно змінювався, то він був зустрічний, то дув у спину.

Стосовно (падіння) Олександра Окіпнюка, то йому трошечки не вистачило по швидкості, десь кілометр не добрав. У принципі, він стрибнув дуже добре, зробив правильний відхід, але через нестачу швидкості впав. Дмитро Котовський допустив помилку на відході: трохи зарано і зірвав відхід. Він тягнув як міг, але не зміг витягнути цей стрибок”, - цетує Аблаєва sportarena.com.

“Таким чином ми опинились на третій позиції. Це спорт і тому той, хто допускає менше помилок знаходиться вище. Ми зробили їх більше за США та Китай, але менше за інші збірні.

Усе ж ми задоволені, бо це перша медаль чемпіонату світу в командних змаганнях для збірної України. Я бачу, що в нас ніколи так не буває, щоб ми раз і так легко одразу вийшли на золото. Ми йдемо потроху.

Ця медаль дуже особлива і ми дуже хотіли взяти реванш за Олімпійські ігри і максимально готувалися до змагань. Звичайно, усі хотіли “золота” та й команда могла це зробити. Сталося те, що сталося. Хлопці припустилися помилок і тому ми треті”, - додав тренер.

“Те, що Сашко Абраменко не виступав, звичайно, для мене додало думок про те, кого ставити на фінал. Дуже багато думав та аналізував, і все ж вирішив поставити Олександра Окіпнюка. Можливо, якби молодь поставив, то вони змогли б стрибнути, але в них трохи слабша програма. Я дуже хотів, щоб наша команда виборола “золото”. Тому зробив більше акцент на складність, бо в принципі, всі ці дні Окіпнюк показував дуже достойні стрибки.

Зараз треба перепочити. У понеділок стрибатимуть ті, хто в командних стартах не стрибав. Тобто ми тренери відпрацюємо з ними, а хто виступив, то вже йдуть відпочивати”, - зазначив Аблаєв.

Нагадаємо, за збірну України виступали Анастасія Новосад, Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк. Чемпіонами стала команда США, віцечемпіонами - Китай. Це перша в історії командна медаль для України на ЧС.