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Головний тренер "Кривбасу" періодично патрулює Київ

Про це заявив сам Юрій Вернідуб.

Головний тренер "Кривбасу" періодично патрулює Київ
Юрій Вернідуб
Фото: EPA/UPG

Головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб розповів про службу у ЗСУ та про свої обов'язки.

«Слава Богу, всі живі та здорові, і мої рідні теж. Із червня, як ви знаєте, працюю головним тренером "Кривбасу". Але, як і раніше, є військовослужбовцем ЗСУ, тому в разі потреби виконую вже далеко не тренерські обов'язки.

Минулого року мене перевели до роти охорони, тому, якщо не вдаватися до подробиць, періодично мені потрібно патрулювати Київ та супроводжувати вантажі з гуманітарною допомогою", – заявив Вернидуб в ынтервёю by.tribuna.com.

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Нагадаэмо, журнал World Soccer назвав Верныдуба серед найкращих тренерів минулого року у світі.

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