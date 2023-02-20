Головний тренер "Кривбасу" періодично патрулює Київ

Головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб розповів про службу у ЗСУ та про свої обов'язки.

«Слава Богу, всі живі та здорові, і мої рідні теж. Із червня, як ви знаєте, працюю головним тренером "Кривбасу". Але, як і раніше, є військовослужбовцем ЗСУ, тому в разі потреби виконую вже далеко не тренерські обов'язки.

Минулого року мене перевели до роти охорони, тому, якщо не вдаватися до подробиць, періодично мені потрібно патрулювати Київ та супроводжувати вантажі з гуманітарною допомогою", – заявив Вернидуб в ынтервёю by.tribuna.com. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаэмо, журнал World Soccer назвав Верныдуба серед найкращих тренерів минулого року у світі.