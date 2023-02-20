Наставник чоловічої збірної України з біатлону прокоментував невтішні підсумки чемпіонату світу

Напередодні двома масстартами у німецькому Оберхофі завершився чемпіонат світу з біатлону.

Збірна України була представлена лише у чоловічій гонці. Проте результати Дмитра Підручного та Антона Дудченка, які показали 23-й та 25-й результат відповідно, не особливо порадували українських фанів.

У підсумку наша команда вперше за 14 років закінчила чемпіонат світу без медалей..

Старший тренер чоловічої збірної Юрай Санітра прокоментував невтішний виступ українських біатлоністів.

"Думаю, що вже не варто говорити, в якій ситуації ми перебували під час підготовки до цього чемпіонату світу, а взагалі протягом цього сезону. Це може бути дуже довга розмова, яку ми можемо записати наприкінці сезону.

Цим чемпіонатом світу: ми можемо радіти результатам у особистих гонках. Перший результат – п'яте місце Підручного, потім восьме, і за ним 12-е місце в індивідуальній гонці від Артема Тищенка та 21-а позиція Антона Дудченка у спринті", - цитує Санітру

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"Якщо дивитися на особисті виступи, я можу бути задоволений тим, як вони боролися в цих складних умовах.

Більше очікували від командних стартів. Потрібно сказати, що не показали себе так, як це було потрібно і в одиночному змішаному, і в змішаному, і в чоловічій естафетах. Там мали боротися за вищі позиції.

Загалом скажу, що перша половина чемпіонату світу була дуже гарною, а друга – вже ні. Але я думаю, що й масстарт, де ми мали двох спортсменів, а могли мати й трьох, показав, що можемо у цих складних умовах боротися за добрі позиції", – резюмував словацький фахівець.