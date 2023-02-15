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Підручний та Дудченко відібралися у масстарт на чемпіонаті світу-2023 з біатлону

Артему Тищенку не вистачило одного очка, щоб скласти їм компанію.

Підручний та Дудченко відібралися у масстарт на чемпіонаті світу-2023 з біатлону
Фото: EPA/UPG

Двоє українських біатлоністів відібралися у масстарт на чемпіонаті світу-2023 у німецькому Обергофі.

До основного списку гонки увійшли Дмитро Підручний та Антон Дудченко, повідомляє Sportarena.com.

Дмитро раніше став 5-м у спринті та 8-м у гонці переслідування, пропустивши індивідуальну гонку. Антон, який посів 21-е місце у спринті та 20-е у гонці переслідування, не набрав залікових очок в індивідуальній гонці (42-е місце), проте залишився на прохідній для масстарту позиції.

Одного очка для потрапляння у заключну особисту гонку ЧС-2023 не вистачило Артему Тищенку. Українець, який вчора посів 12-е місце в індивідуальній гонці, став першим у запасному списку масстарту.

На чемпіонаті світу-2023 в Обергофі чоловіки також візьмуть участь у двох естафетах – класичній чоловічій та одиночному міксті. Масстарт пройде у неділю, 19 лютого.

Зазначимо, що сьогодні ЧС буде продовжено жіночою індивідуальною гонкою.

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