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За відсутності Підручного прапор збірної в індивідуальній гонці на ЧС з біатлону підхопив Тищенко

В Оберхофі відбулася чергова гонка. 

За відсутності Підручного прапор збірної в індивідуальній гонці на ЧС з біатлону підхопив Тищенко
Фото: EPA/UPG

У німецькому Оберхофі на чемпіонаті світу з біатлону відбулися класична індивідуальна гонка на 12,5 км із чотирма вогневими рубежами.

Чергову перемогу здобув Йоганнес Бйо.

Норвежець буквально в одну хвіртку виніс усіх своїх конкурентів - привіз більше хвилини срібному призеру, співвітчизнику Стурле Легрейду. Причому у Легрейда на одну хвилину штрафа менше.

Менш пів секунди поступився Стурлі лідер шведської збірної Себастьян Самуельсон.

За відсутності Дмитра Підручного, якому керівництво збірної дало невеликий відпочинок, найкращим серед українців був Артем Тищенко, який посів пристойне 12 місце. Додамо, що Артем був одним із небагатьох серед усіх учасників гонки, хто не допустив жодного промаху на вогневих рубежах.

Решта українців виступила посередньо, сумно розташувавшись наприкінці четвертого – на початку п'ятого десятків.

Результати гонки:

  1. Йоганнес Бьо (0+1+1+0) 49:57,5
  2. Стурла Легрейд (0+0+0+1) +1:10,7
  3. Себастьян Самуельсон (0+0+1+0) +1:11,1

...

  • 12. Артем Тищенко (0+0+0+0) +4:02,5
  • 39. Богдан Цимбал (2+0+0+0) +6:36,4
  • 40. Денис Насико (1+0+0+1) +6:37,0
  • 42. Антон Дудченко (0+0+1+2) +6:48,3.
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