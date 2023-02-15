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Українки "застрелилися" в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу з біатлону

Найкраща з українок замкнула 4-й десяток.

Українки "застрелилися" в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу з біатлону
П'єдестал
Фото: EPA/UPG

Класичною індивідуальною жіночою гонкою з чотирма вогневими рубежами продовжився чемпіонат світу з біатлону в німецькому Оберхофі.

Перемогу здобула лідер збірної Швеції Ханна Еберг.

Її співвітчизниця Лінн Перссон відстала на 10 секунд і стала віце-чемпіонкою.

Ще за 18 секунд фінішувала італійка Ліза Віттоцці.

Українки виступили прогнозовано жахливо. Це насамперед стосується точності стрільби. На трьох Юлія Джима, Любов Кіп'яченкова та Ганна Кривоніс настріляли 19 штрафних хвилин.

У підсумку найкраща з українок – Джима у протоколі замкнула 4-й десяток.

Зазначимо, що четверта раніше заявлена учасниця від України в гонці Анастасія Меркушина на старт не вийшла за рішенням тренерського штабу – їй дали відпочити.

Результати гонки:

  1. Ханна Еберг (Швеція, 1+0+0+0) 43:36.1
  2. Лінн Перссон (Швеція, 0+0+0+0) +10.3
  3. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+0+1) +28.0

  • 40. Юлія Джима (Україна, 0+3+1+1) +5:45.5
  • 82. Любов Кип'яченкова (Україна, 0+3+1+4) +12:28.3
  • 85. Анна Кривонос (Україна, 0+4+1+1) +13:17.3.
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