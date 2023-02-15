Українки "застрелилися" в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу з біатлону

Класичною індивідуальною жіночою гонкою з чотирма вогневими рубежами продовжився чемпіонат світу з біатлону в німецькому Оберхофі.
Перемогу здобула лідер збірної Швеції Ханна Еберг.
Її співвітчизниця Лінн Перссон відстала на 10 секунд і стала віце-чемпіонкою.
Ще за 18 секунд фінішувала італійка Ліза Віттоцці.
Українки виступили прогнозовано жахливо. Це насамперед стосується точності стрільби. На трьох Юлія Джима, Любов Кіп'яченкова та Ганна Кривоніс настріляли 19 штрафних хвилин.
У підсумку найкраща з українок – Джима у протоколі замкнула 4-й десяток.
Зазначимо, що четверта раніше заявлена учасниця від України в гонці Анастасія Меркушина на старт не вийшла за рішенням тренерського штабу – їй дали відпочити.
Результати гонки:
- Ханна Еберг (Швеція, 1+0+0+0) 43:36.1
- Лінн Перссон (Швеція, 0+0+0+0) +10.3
- Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+0+1) +28.0
…
- 40. Юлія Джима (Україна, 0+3+1+1) +5:45.5
- 82. Любов Кип'яченкова (Україна, 0+3+1+4) +12:28.3
- 85. Анна Кривонос (Україна, 0+4+1+1) +13:17.3.