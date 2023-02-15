Українки "застрелилися" в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу з біатлону

Класичною індивідуальною жіночою гонкою з чотирма вогневими рубежами продовжився чемпіонат світу з біатлону в німецькому Оберхофі.

Перемогу здобула лідер збірної Швеції Ханна Еберг.

Її співвітчизниця Лінн Перссон відстала на 10 секунд і стала віце-чемпіонкою.

Ще за 18 секунд фінішувала італійка Ліза Віттоцці.

Українки виступили прогнозовано жахливо. Це насамперед стосується точності стрільби. На трьох Юлія Джима, Любов Кіп'яченкова та Ганна Кривоніс настріляли 19 штрафних хвилин.

У підсумку найкраща з українок – Джима у протоколі замкнула 4-й десяток.

Зазначимо, що четверта раніше заявлена учасниця від України в гонці Анастасія Меркушина на старт не вийшла за рішенням тренерського штабу – їй дали відпочити.

Результати гонки:

Ханна Еберг (Швеція, 1+0+0+0) 43:36.1 Лінн Перссон (Швеція, 0+0+0+0) +10.3 Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+0+1) +28.0

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