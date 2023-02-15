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Ще дві країни приєдналися до бойкоту ЧС-2023 з боксу

Канада та Швеція приєдналися до США, Ірландії, Великобританії та Чехії.

Ще дві країни приєдналися до бойкоту ЧС-2023 з боксу
Фото: gbboxing.org.uk

Канада та Швеція приєдналися до бойкоту чемпіонату світу-2023 з боксу, повідомляє Sportarena.com.

Причини бойкоту – допуск росіян та білорусів до змагань та діяльність керівництва Міжнародної асоціації боксу (IBA) під керівництвом росіянина Умара Кремльова.

Раніше збірна Великобританії заявила, що бойкотуватиме жіночий чемпіонат світу, а збірні США, Ірландії та Чехії відмовилася від участі у жіночому та чоловічому чемпіонатах світу.

Жіночий ЧС-2023 з боксу проходитиме в Делі (Індія) з 15 по 25 березня, а чоловічий ЧС-2023 пройде з 1 по 14 травня в Ташкенті (Узбекистан).

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