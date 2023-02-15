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Промоутер Усика назвав, що він вважає справедливим розподілом гонорару від бою його клієнта з Ф'юрі

Порівну.

Промоутер Усика назвав, що він вважає справедливим розподілом гонорару від бою його клієнта з Ф'юрі
Олександр Усик і Олександр Красюк
Фото: instagram.com/alex.krassyuk

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Олександр Красюк заявив, що оптимістично дивиться на перспективу укладання контракту на проведення бою його клієнта з з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 КО). 

Команда українця при цьому наполягає на рівному розподілі доходів від поєдинку.

"Я не можу сказати щось конкретне, тому що ми перебуваємо в середині переговорів. Але я можу точно сказати, чи чесна це угода, коли йдеться про беззаперечне об’єднання титулів. У одного бійця три пояси, а в іншого один — розподіл 50 на 50 звучить справедливо. Це звучить справедливіше, ніж має бути”, - цетуэ Красюка boxingscene.com.

"Якщо Тайсон прийме цю справедливу умову, значить, він справжній воїн і справді хоче битися не лише за гроші, а й за спадщину. За спадщину і чотири пояси у найбільшому бою в історії суперважкої ваги на стадіоні "Вемблі". Чому ні? Кінець квітня, початок травня, ідеальний час.

Але це має бути справедливо. Поки я представляю Усика, я боротимуся за справедливі умови", - зазначив промоутер українського чемпіона.

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