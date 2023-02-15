Комитет Верховної Ради з питань молоді та спорту звернеться до колишніх президентів НОК, а нині членів МОК Валерія Борзова та Сергія Бубки, щоб ті висловили свою позицію з приводу допуску росіян і білорусів до міжнародних змагань, повідомляє у Telegram народний депутат і олімпійський чемпіон Жан Беленюк.
Верховна Рада вимагатиме від колишніх президентів НОК України висловити свою позицію щодо допуску росіян на змагання
Парламент чекатиме на відповідь від Борзова та Бубки.
Жан Беленюк
Теми: Верховна Рада, Сергій Бубка , Валерій Борзов , Жан Беленюк