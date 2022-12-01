У Верховній Раді змінять керівний склад комітетів

Депутати звільнять голів комітетів з питань бюджету Юрія Арістова та місцевого самоврядування Андрія Клочка. Новою головою Комітету з питань бюджету буде призначена Роксолана Підласа. Голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк очолить Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Про це LB.ua повідомили джерела у парламенті, надавши проєкт відповідної постанови, що буде проголосована найближчим часом.

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Відповідно до статті 84 Регламенту Верховної Ради України пропонується:

Обрати Юрія Арістова – народного депутата України – заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, відкликавши його з посади голови Комітету з питань бюджету

Обрати Віталія Безгіна – заступником голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, увільнивши його від обов’язків члена цього Комітету;

Обрати Дмитра Гуріна – членом Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Обрати Андрія Задорожного – головою Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань екологічної політики та природокористування

Обрати Андрія Клочка – членом Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, відкликавши його з посади голови цього Комітету

Обрати Роксолану Підласу – головою Комітету з питань бюджету, увільнивши її від обов’язків заступника голови Комітету з питань економічного розвитку

Обрати Максима Ткаченка – членом Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, відкликавши його з посади першого заступника голови цього Комітету

Обрати Ахмета Чийгоза – першим заступником голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, увільнивши його від обов’язків члена цього Комітету

Обрати Олену Шуляк – головою Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, увільнивши її від обов’язків члену цього Комітету

Обрати Євгена Яковенка – народного депутата України, позафракційного, секретарем Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин;

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Співрозмовники LB.ua наголосили, що “звільнення Арістова пов’язане з нещодавними обшуками. До Клочка давно були аналогічні питання”.

Ще один депутат зі “Слуги народу” сказав LB.ua, що “Клочко здасть мандат”.

Нагадаємо, що ймовірна нова очільниця бюджетного комітету Роксолана Підласа до цього була заступницею голови Комітету ВРУ з питань економічного розвитку. А Олена Шуляк – заступницею голови Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. З 15 листопада 2021 року – голова партії “Слуга народу”.

11 листопада у народного депутата “Слуги народу”, голови бюджетного комітету Верховної Ради Юрія Арістова проводилися обшуки. Сам Арістов у фейсбук підтвердив, що слідчі дії проводились у його орендованій квартирі.

“Сьогодні до квартири, яку я орендую, з обшуком прийшли співробітники ДБР. Адреса цієї квартири внесена в декларацію. ДБР підкреслили, що до мене особисто не мають ніяких претензій”, – повідомляв він.

Арістов стверджував, що обшуки ускладнювали “роботу як народного депутата, голови Комітету ВР з питань бюджету, бо слідчі забрали телефон”.

Нардеп Андрій Клочко також неодноразово був фігурантом корупційних скандалів. Ще у грудні 2021 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо депутата за статтею про незаконне збагачення.

У вересні минулого року видання Bihus.info опублікувало розслідування про депутата. Журналісти встановили, що 70-річна матір Андрія Клочка за час його роботи в Верховній Раді стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і автомобіля “Тесла”. Ринкова вартість цього майна оцінюється приблизно в 14,5 млн гривень.

Клочко заперечив свою участь у фінансуванні маминого майна. За його словами, з нерухомістю їй допомогла сестра, яка “є забезпеченою людиною і має медичний бізнес, її чоловік очолює місцеву філію міжнародної компанії”.

Після виходу сюжету юристи Bihus.Info звернулись до Офісу генерального прокурора з заявою щодо можливого незаконного збагачення народного депутата. На цій підставі САП зареєструвала кримінальне провадження за ст. 368-5 КК України.