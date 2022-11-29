Через позицію угорців у Бухаресті буде окрема зустріч Кулеби і міністрів країн НАТО

Міністерська зустріч є повноцінною, але не у форматі Комісії Україна-НАТО.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО з 2017 року, тому в Бухаресті організована окрема зустріч міністрів закордонних справ НАТО і України.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook.

Зокрема він заперечив інформацію у ЗМІ про зміну формату участі глави української дипломатії Дмитра Кулеби на заході НАТО.

«З 2017 року Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна – НАТО вище рівня послів. Відповідно, глави МЗС наразі не можуть офіційно збиратися під парасолькою комісії. Аби формально подолати угорське вето, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг організовує в Бухаресті окрему зустріч міністрів закордонних справ НАТО та України», - пояснив речник МЗС.

Ніколенко підкреслив, що міністерська зустріч є повноцінною, але не у форматі Комісії Україна-НАТО. Він додав, що у такому ж форматі раніше зустрічалися і міністри оборони НАТО та України.

«Після того, як Угорщина зніме своє застереження, міністерські зустрічі можуть проходити і в рамках Комісії Україна – НАТО», - зауважив Ніколенко.

За словами речника, на зустрічі в Бухаресті Кулеба та його іноземні колеги обговорять подальшу військову допомогу Україні та відновлення української енергетичної інфраструктури.

29-30 листопада в Бухаресті проходить міністерська зустріч країн-членів НАТО. Огляд поточної ситуації на фронті в Україні, а також визначення найбільш ефективних шляхів для підтримки ЗСУ й українських громадян в умовах ракетного терору РФ стануть одними з головних тем зустрічі.

Раніше ЗМІ повідомили, що Угорщина виступила проти участі Кулеби в офіційній сесії.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не відмовиться від підтримки України. На саміті голів МЗС у Бухаресті він закликав союзників надати Києву більше підтримки.