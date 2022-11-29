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Зеленська зустрілася у Лондоні з британським прем'єром і його дружиною

Вона запросила Акшату Мурті долучитися до Саміту перших леді та джентльменів.

Зеленська зустрілася у Лондоні з британським прем'єром і його дружиною
Фото: Твіттер Олени Зеленської

Перша леді України Олена Зеленська під час свого візиту до Великобританії познайомилася з прем’єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком та його дружиною Акшатою Мурті. 

Про це Зеленська повідомила у Твіттері.

“Багато говорили з нею про освіту дітей і наші книжкові проєкти. Запросила пані Мурті долучитися до Саміту перших леді та джентльменів”, – зазначила вона.

Дружина президента подякувала британцям за все, що вони роблять для України. 

“Вірю, що попереду в нас іще чимало спільних проєктів щодо відновлення українців та подолання наслідків війни. М’яка сила здатна досягти значних результатів, коли ми діємо разом”, – додала Зеленська.

Фото: Твіттер Олени Зеленської
Фото: Твіттер Олени Зеленської
Фото: Твіттер Олени Зеленської
Фото: Твіттер Олени Зеленської
Фото: Твіттер Олени Зеленської
Нагадаємо, 19 листопада в Україну вперше приїхав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

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