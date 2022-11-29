Вона запросила Акшату Мурті долучитися до Саміту перших леді та джентльменів.

Перша леді України Олена Зеленська під час свого візиту до Великобританії познайомилася з прем’єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком та його дружиною Акшатою Мурті.

Про це Зеленська повідомила у Твіттері.

“Багато говорили з нею про освіту дітей і наші книжкові проєкти. Запросила пані Мурті долучитися до Саміту перших леді та джентльменів”, – зазначила вона.

Дружина президента подякувала британцям за все, що вони роблять для України.

“Вірю, що попереду в нас іще чимало спільних проєктів щодо відновлення українців та подолання наслідків війни. М’яка сила здатна досягти значних результатів, коли ми діємо разом”, – додала Зеленська.

Фото: Твіттер Олени Зеленської

Фото: Твіттер Олени Зеленської

Фото: Твіттер Олени Зеленської

Фото: Твіттер Олени Зеленської

Фото: Твіттер Олени Зеленської