Перша леді України Олена Зеленська під час свого візиту до Великобританії познайомилася з прем’єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком та його дружиною Акшатою Мурті.
Про це Зеленська повідомила у Твіттері.
“Багато говорили з нею про освіту дітей і наші книжкові проєкти. Запросила пані Мурті долучитися до Саміту перших леді та джентльменів”, – зазначила вона.
Дружина президента подякувала британцям за все, що вони роблять для України.
“Вірю, що попереду в нас іще чимало спільних проєктів щодо відновлення українців та подолання наслідків війни. М’яка сила здатна досягти значних результатів, коли ми діємо разом”, – додала Зеленська.
I will never get tired of thanking Great Britain for everything that it is doing for Ukraine. I believe that we have a lot of joint projects ahead of us to overcome the war consequences and recover Ukrainians. Soft power is capable of significant results when we act together 2/2 pic.twitter.com/RB9PkxxpXP— Олена Зеленська (@ZelenskaUA) November 28, 2022