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Україна провалили сингл-мікст естафету на чемпіонаті світу з біатлону

15-те місце – це не те, на що розраховували фани української команди.

Україна провалили сингл-мікст естафету на чемпіонаті світу з біатлону
Переможці
Фото: EPA/UPG

На чемпіонаті світу з біатлону в німецькому Обергофі відбулася чергова гонка – сингл-мікст естафета.

Переможцем стала збірна Норвегії, за яку виступали Йоханнес Бьо та Марте Олсбю-Ройселанд.

Віце-чемпіонами світу стали австрійці. "Бронза" – у команди Італії.

Зазначимо, молодший Бьо встановив рекорд чемпіонатів, вигравши п'ять гонок поспіль.

Збірна України у складі Дмитра Підручного та Анастасії Меркушиної посіла 15-е місце, при 4 колах штрафу та 11 додаткових патронах. На частку Анастасії припало 3 штрафні кола.

Додамо, що це найгірший результат України у сингл-мікстах на чемпіонатах світу. 

І це при тому, що і Підркчному, і Меркушиній тренерський штаб збірної дали додаткові дні відпочинку, не включивши їх на індивідуальні гонки.

Результати гонки:

  1. Норвегія (1+6) 35:37,1
  2. Австрія (0+6) +13,8
  3. Італія (2+9) +51,0
  4. Швеція (1+12) +1:16,4
  5. Франція (1+12) +1:21,9
  6. Німеччина (1+12) +1:30,7

...

  • 15. Україна (4+11) +2:48,2.
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