Україна провалили сингл-мікст естафету на чемпіонаті світу з біатлону

На чемпіонаті світу з біатлону в німецькому Обергофі відбулася чергова гонка – сингл-мікст естафета.
Переможцем стала збірна Норвегії, за яку виступали Йоханнес Бьо та Марте Олсбю-Ройселанд.
Віце-чемпіонами світу стали австрійці. "Бронза" – у команди Італії.
Зазначимо, молодший Бьо встановив рекорд чемпіонатів, вигравши п'ять гонок поспіль.
Збірна України у складі Дмитра Підручного та Анастасії Меркушиної посіла 15-е місце, при 4 колах штрафу та 11 додаткових патронах. На частку Анастасії припало 3 штрафні кола.
Додамо, що це найгірший результат України у сингл-мікстах на чемпіонатах світу.
І це при тому, що і Підркчному, і Меркушиній тренерський штаб збірної дали додаткові дні відпочинку, не включивши їх на індивідуальні гонки.
Результати гонки:
- Норвегія (1+6) 35:37,1
- Австрія (0+6) +13,8
- Італія (2+9) +51,0
- Швеція (1+12) +1:16,4
- Франція (1+12) +1:21,9
- Німеччина (1+12) +1:30,7
...
- 15. Україна (4+11) +2:48,2.