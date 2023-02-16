У рамках заключного матчу 21 туру іспанської Ла Ліги чинний чемпіон "Реал" приймав завідомого аутсайдера "Ельче".

Матч завершився прогнозованим розгромом гостей – 4:0.

Дублем відзначився Карім Бензема, довівши кількість своїх голів за "Королівський клуб" до 230, тим самим ставши другим в історії "Реала" бомбардиром, поступаючись лише Криштіану Роналду (311).

Додамо, що весь матч "у рамці" за "Реал" відстояв Андрій Лунін. Українець вперше за 4 останні матчі відстояв "на нуль". Нагадаємо, за Луніна "Реал" програв "Мальорці" (0:1) в рамках 20 туру Ла Ліги, виграв півфінал і фінал Клубного чемпіонату світу у "Аль-Ахлі" (4:1) та "Аль-Хіляль" (5:3) відповідно.

Зазначимо, що після перемоги над "Ельче", "Реал" набрав 48 очок і скоротив відставання від "Барселони" до 8 очок.

Огляд матчу "Реал" - "Ельче".