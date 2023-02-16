Ф'юрі назвав ім'я можливого суперника, якщо його бій з Усиком не відбудеться

Володар титулу за версією WBC у суперважкому дивізіоні Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) заявив, якщо він не зможе отримати поєдинок з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО), то зустрінеться у протистоянні з екс-чемпіоном UFC у важкій вазі Френсісом Нганну (17-3, ММА).

"Моя пропозиція Нганну знаходиться на столі. Якщо Усик відмовиться битися, то я прагну до бою з ним. Я збираюся укласти угоду на два бою, у боксерському рингу та у клітці. З іншого боку, я ніколи не казав, що битимуся з ним на боксерському рингу. Я завжди говорив про клітину, то давайте зробимо це", - цитує Ф'юрі sportbible.com. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"На боксерському рингу – це безглузде протистояння. Це було схоже на те, ніби я бився з кимось у місцевому спортзалі – залі для бодібілдингу. Але в клітці, з чотирма унцовими рукавичками за (правилами) Квінсбері, все може статися. І нехай у нас буде крутий рефері, такий як "Залізний» Майк Тайсон", - зазначив британець.