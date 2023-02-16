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Мудрик - найгірший польовий гравець у основного складу "Челсі" у грі ЛЧ з "Боруссією" Дортмунд

"Пенсіонери" програли на виїзді матч 1/8 фіналу.

Мудрик - найгірший польовий гравець у основного складу "Челсі" у грі ЛЧ з "Боруссією" Дортмунд
Михайло Мудрик у боротьбі з Маріусом Вольфом
Фото: EPA/UPG

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів клуб Михайла Мудрика "Челсі" зустрічався у Дортмунді з місцевою "Боруссією".

За рахунок гола Каріма Адейємі, забитого німецьким форвардом у середині другого тайму, господарі здобули мінімальну перемогу – 1:0.

У складі гостей із перших хвилин на поле "Сигнал Ідуна Парк" вийшов Мудрик.

Українець зіграв 71 хвилину, нічим особливим не запам'ятався та отримав від аналітичного порталу WhoScored оцінку 6,5 бала, що є найгіршим показником серед усіх польових гравців основного складу в обох командах.

Огляд матчу "Боруссія" - "Челсі".

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