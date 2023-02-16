Михайло Мудрик у боротьбі з Маріусом Вольфом

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів клуб Михайла Мудрика "Челсі" зустрічався у Дортмунді з місцевою "Боруссією".

За рахунок гола Каріма Адейємі, забитого німецьким форвардом у середині другого тайму, господарі здобули мінімальну перемогу – 1:0.

У складі гостей із перших хвилин на поле "Сигнал Ідуна Парк" вийшов Мудрик.

Українець зіграв 71 хвилину, нічим особливим не запам'ятався та отримав від аналітичного порталу WhoScored оцінку 6,5 бала, що є найгіршим показником серед усіх польових гравців основного складу в обох командах.