У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів клуб Михайла Мудрика "Челсі" зустрічався у Дортмунді з місцевою "Боруссією".
За рахунок гола Каріма Адейємі, забитого німецьким форвардом у середині другого тайму, господарі здобули мінімальну перемогу – 1:0.
У складі гостей із перших хвилин на поле "Сигнал Ідуна Парк" вийшов Мудрик.
Українець зіграв 71 хвилину, нічим особливим не запам'ятався та отримав від аналітичного порталу WhoScored оцінку 6,5 бала, що є найгіршим показником серед усіх польових гравців основного складу в обох командах.