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"Реал" із Луніним вийшов у фінал Клубного чемпіонату світу-2023

Мадридці у півфііналі обіграли "Аль-Ахлі".

"Реал" із Луніним вийшов у фінал Клубного чемпіонату світу-2023
"Реал"
Фото: EPA/UPG

У другому півфіналі Клубного чемпіонату світу-2023 зустрілися "Реал" та єгипетський "Аль-Ахлі".

Матч пройшов у столиці Марокко Рабаті на "Стад Мулай Абдула" та завершився великою перемогою чемпіонів європейської Ліги чемпіонів – 4:1.

Андрій Лунін вийшов у стартовому складі "бланкос" та зіграв дуже надійно. В одному з ігрових епізодів українець здійснив приголомшливий сейв.

Додамо, що пропустив гол Андрій із пенальті.

Огляд матчу "Реал" - Аль-Ахлі".

У фіналі "Реал" зустрінеться із саудівським "Аль-Хілялем", який днем раніше у не менш результативному матчі обіграв бразильський "Фламенго" – 3:2. Фінал відбудеться у суботу, 11 лютого. Початок зустрічі – 21:00 за київським часом.

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