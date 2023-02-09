У другому півфіналі Клубного чемпіонату світу-2023 зустрілися "Реал" та єгипетський "Аль-Ахлі".

Матч пройшов у столиці Марокко Рабаті на "Стад Мулай Абдула" та завершився великою перемогою чемпіонів європейської Ліги чемпіонів – 4:1.

Андрій Лунін вийшов у стартовому складі "бланкос" та зіграв дуже надійно. В одному з ігрових епізодів українець здійснив приголомшливий сейв.

Great save from Lunin to ensure an acute shot didn’t somehow creep in at the near post pic.twitter.com/I7joAAwH5H — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 8, 2023

Додамо, що пропустив гол Андрій із пенальті.

У фіналі "Реал" зустрінеться із саудівським "Аль-Хілялем", який днем раніше у не менш результативному матчі обіграв бразильський "Фламенго" – 3:2. Фінал відбудеться у суботу, 11 лютого. Початок зустрічі – 21:00 за київським часом.