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Власник клубу Михайлюка відсвяткував своє 60-річчя, пожертвувавши на благодійність $10 мільйонів

Майкл Джордан підтвердив своє реноме філантропа.

Власник клубу Михайлюка відсвяткував своє 60-річчя, пожертвувавши на благодійність $10 мільйонів
Майкл Джордан
Фото: EPA/UPG

Легенда НБА та "Чикаго Буллз" Майкл Джордан вирішив відсвяткувати свій 60-й день народження, який наступить лише завтра, 17 лютого, незвичайним способом.

"Його Повітряність", який нині є власником клубу НБА "Шарлотт Хорнетс", за який із лютого виступає українець Святослав Михайлюк, напередодні свого ювілею пожертвував10 млн доларів у благодійну організацію Make-A-Wish, повідомляє ESPN.

"Останні 34 роки для мене було честю співпрацювати з Make-A-Wish і допомагати дарувати посмішки та щастя стільким дітям. Для мене стало натхненням спостерігати за їх силою і стійкістю в такий важкий час у їхньому житті", - сказав Джордан у прес-релізі.

"Я не можу придумати кращого подарунка на день народження, ніж бачити, як інші приєднуються до мене в підтримці Make-A-Wish, щоб кожна дитина могла випробувати чари виконання свого бажання", - заявив 6-разовий чемпіон НБА та 2-разовий олімпійський чемпіон у складі збірної США.

Додамо, що це найбільша пожертва, яка коли-небудь була отримана від людини за 43-річну історію організації. Джордан вперше підтримав Make-A-Wish у 1989 році.

Make-A-Wish Foundation - міжнародний благодійний фонд, заснований у 1980 році, який допомагає виконувати бажання смертельно хворих дітей.

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