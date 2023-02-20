Можна солідаризуватися з українською олімпійською спільнотою, не погоджуючись на все, до чого вони закликають, - МОК

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) опублікував список офіційних відповідей на питання щодо можливого повернення росіян та білорусів у міжнародні змагання.

"Виконання своєї місії з об’єднання світу у спортивних змаганнях та дотримання Олімпійської хартії не робить МОК співучасником Росії. Можна солідаризуватися з Україною та українською олімпійською спільнотою, не погоджуючись на все, до чого вони закликають.

Вже за кілька годин після початку російського вторгнення в Україну, яке підтримує Білорусь, МОК був однією з перших міжнародних організацій, яка рішуче засудила вторгнення. На відміну від більшості інших глобальних організацій, вона також застосувала санкції до відповідальних держав і урядів", - повідомляє відповідь МОК Sportarena.com. Підписуйтесь на наш Google News

"На сьогоднішній день МОК підтримує близько 3 тисяч українських спортсменів, щоб вони могли продовжувати займатися спортом. Ця підтримка була нещодавно посилена, щоб мати сильну команду від НОК України на Олімпійських іграх-2024 та зимових Олімпійських іграх-2026.

НОК, національним федераціям та організаторам спортивних подій було запропоновано докласти всіх зусиль для сприяння українській підготовці та участі спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях", - зазначено в документі.

Нагадаємо, що МОК готовий розглянути можливість допуску атлетів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань. При цьому всі бажаючі будуть зобов’язані виступати у нейтральному статусі. Також спортсмени не повинні підтримувати війну в Україні і пройти обов’язкову перевірку на допінг.

Олімпійський саміт під головуванням президента МОК Томаса Баха одноголосно погодився прийняти ініціативу, запропоновану Олімпійською радою Азії (ОСА), що дозволяє спортсменам з Росії та Білорусі взяти участь у його змаганнях. ОСА розробляє спеціальну систему, яка дозволить росіянам кваліфікуватись на Олімпіаду через азіатські змагання.

У МОК вважають, що повна заборона на виступ російських та білоруських спортсменів є дискримінацією та суперечить Олімпійській хартії. Організатори Олімпіади-2024 у Парижі заявили, що дотримуватимуться рішення ОК допустити росіян та білорусів до змагань під нейтральним прапором.