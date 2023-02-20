Не можна сказати, що чемпіонат світу був зовсім провальним, - президент Федерації біатлону України

Після двох заключних гонок чемпіонату світу з біатлону у німецькому Обергофі президент Федерації біатлону України Іван Крулько підбив підсумок виступів українських спортсменів.

Він погодився зі старшим тренером Юраєм Санітрою у тому, що Україна мала хороші результати в особистих гонках, але не в естафетах.

Негативні результати в естафетах очільник федерації біатлону України пояснив "лотереєю" на вогневих рубежах: спортсменам доводилося працювати в умовах пориву вітру.

"Почали дуже здорово, вважаю. Результати Дмитра Підручного - п'яте місце у спринті, восьме - у персьюті, три біатлоністи відібралися у масстарт, один з них запасний, Артем Тищенко показав прекрасний результат в індивідуальній гонці, його особистий рекорд.

Закрив всі чотири "нулі" - повірте, в Обергофі це важко зробити, з цим мало, хто впорався. Тому не можна сказати, що чемпіонат світу був зовсім провальним. Хоча, безперечно, від кожної гонки хочеться кращих результатів", - цетує президента ФБУ suspilne.media.

"Очікували цього від естафет, але вони пройшли під акомпанемент "лотереї": пориви вітри, у когось закривалися мішені, а хтось робив багато кіл навіть з додатковими патроном. Але головне - маємо закінчити успішно цей сезон і спробувати наробляти нові підходи, щоб у нас підростала зміна, молодь команди.

Кого ми будемо тренувати на наступні сезони, і як нам повернутися в еліту світового біатлону", - додав Крулько.

Порівнюючи результати у чоловічій та жіночій збірних України голова федерації визнав кризу зі зміною поколінь у жіночій команді.

"З чоловічою збірною у нас ситуація склалася, хоча історично в українському біатлоні було навпаки - жінки краще виступали. Що стосується жінок - у нас є криза та зміна поколінь, яку видно неозброєним оком.

Як воно буде далі - поживемо та побачимо, після сезону озвучимо все для вболівальників та ЗМІ. Працюємо над тим, щоб посилити підходи для роботи жіночої збірної з точки зору тренерського потенціалу", - підсумував Крулько.

Усі результати України у заліковій зоні на ЧС-2023:

5-е місце: Дмитро Підручний (спринт)

8-е місце: Дмитро Підручний (гонка переслідування)

12-е місце: Артем Тищенко (індивідуальна гонка)

14-е місце: Юлія Джима (гонка переслідування)

20-е місце: Антон Дудченко (гонка переслідування)

21-е місце: Антон Дудченко (спринт)

23-е місце: Дмитро Підручний (масстарт)

25-е місце: Антон Дудченко (масстарт)

29-е місце: Богдан Цимбал (спринт), Юлія Джима (спринт)

39-е місце: Артем Прима (гонка переслідування), Богдан Цимбал (індивідуальна гонка)

40-е місце: Богдан Цимбал (гонка переслідування), Денис Насико (індивідуальна гонка), Юлія Джима (індивідуальна гонка).

Прямо скажемо, результати невтішні.